وأفادت رئاسة الوزراء الإيطالية، بحسب وكالة أنباء /آكي/ الإيطالية، بأن العاصمة اللبنانية ستشهد صباح الخميس عدة اجتماعات مؤسسية لـ كونتي، يستهلها بلقاء مع نظيره اللبناني. كما سيعقد رئيس الوزراء لاحقًا لقاءات مع كل من رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

كما سيتفقد كونتي الكتيبة الإيطالية العاملة في إطار قوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) في مقر شمع (جنوبي لبنان).



وكان كونتي قد أعرب عن رضاه فور تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، برئاسة رئيس الوزراء الحريري. وأضاف في مذكرة صدرت الأسبوع الماضي أن "هذا التطور المنتظر والإيجابي سيسهم في تعزيز استقرار البلاد ووحدتها وازدهارها"، مبينًا أن "إيطاليا ستظل إلى جانب الشعب اللبناني ومؤسسات البلاد على طريق السلام والحوار والتلاحم الاجتماعي".



يشار إلى أن نائب رئيس الوزراء الإيطالي، لويجي دي مايو، قد وصف بعثة (يونيفيل)، التي تتولى إيطاليا قيادتها الدورية، بأنها "واحدة من أهم بعثات السلام التي نشارك فيها في العالم".