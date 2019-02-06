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خروج 10 مصابين فى انهيار منزل الأقصر من المستشفيات بعد تحسن حالتهم

الأربعاء، 06 فبراير 2019 03:16 م
خروج 10 مصابين فى انهيار منزل الأقصر من المستشفيات بعد تحسن حالتهم رفع أنقاض المنزل المنهار
الأقصر – أحمد مرعى
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واصلت محافظة الأقصر من أعمالها في متابعة أزمة إنهيار عقار قديم من 3 طوابق بشارع الحوض بالقرب من مدرسة الأقباط بمدينة الأقصر، والذى أسفر عن وفاة 3 وإصابة نحو 13 آخرين، حيث تم البدء في رفع أنقاض المنزل المنهار والذي كان خالي من السكان، وتم خروج 10 مصابين من مستشفيات الأقصر العام والأقصر الدولي وجاري علاج 3 آخرين، وقامت أسرة الطفلتين المتوفيين في الحادث وهما كل من "شهد شعبان يسرى" 8 سنوات، و"آية شعبان يسري" 5 سنوات، بدفن جثمانيهما بعد تسلمهما من مستشفي الأقصر العام.

وكان قد وجه محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بالدفع الفورى للجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وبحث موقف كافة المنازل الآيلة للسقوط بمدينة الأقصر، وذلك عقب واقعة انهيار عقار سكنى مكون من 3 أدوار بالقرب من مدرسة الأقباط، حيث توجه المحافظ لموقع العقار فور علمه بالحادث ووجه بتوفير الرعاية الصحية للمصابين والعناية بهم وصرف تعويضات فورية للمتضررين من قبل المحافظة والتضامن الاجتماعى.

وأسفر الحادث عن وفاة كل من "شهد شعبان يسرى" 8 سنوات، و"آية شعبان يسري" 5 سنوات، و"إيزابيلا هارف" 80 سنة، وإصابة كل من "إيفنت هاوس" ألمانية كدمات متفرقة بمستشفى الأقصر الدولى، و"سوزان مول" ألمانية 38 سنة وخرجت من المستشفى بعد تحسن حالتها، و"جوشين مول" خرجت من المستشفى بعد تحسن حالتها، و"طارق فاوى محمد" و"أحمد منصور محمد"، و"حجاج محمد حازم"، و"ممدوح محمد"، و"أحمد منصور عبد الله"، و"الشايب بطرس" و"يوسف سمير" و"محمد سيد امبابي" و"جابر عبيد محمود"، و"ميخائيل عبد المسيح ميلاد"، خرج جميع المصابين المصريين ماعدا 4 فقط ما زلوا يتلقون العلاج.

 


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