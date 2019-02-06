حى المنتزه يشن حملات للتصدى لظاهرة البناء المخالف بالإسكندرية

شن حى المنتزة اول بالإسكندرية حملة للتصدى للبناء المخالف و ذلك بناء على تعليمات حمدي عبد العليم شامة رئيس حي المنتزه أول بالتصدى للبناء المخالف وبتواجد احمد ابراهيم القائم بأعمال سكرتير عام الحي ويرافقه اداره المتابعة الميدانية ووحدة الازالة.

و شنت اليوم الاربعاء حملة مكبرة للتصدى للبناء المخالف وأسفرت الحملة عن فك شدة خشبية لأعمال سملات خرسانية تمهيدا لاستكمال بناء سور علي ارض زراعية بدون ترخيص والتحفظ علي كمية من الاخشاب وتم إيقاف الاعمال وذلك بشارع البكاتوشى العمومى

و كذلك فك شدة خشبية لسقف الدور الثالث علوي و ايقاف الاعمال بعزبة محمد سعد خلف مدرسة محمد سعد مصطفي من شارع سوق خورشيد و فك شدة خشبية لأعمدة الدور الأول علوي بعزبة محمد سعد خلف مدرسة محمد سعد مصطفى امام مسجد النور من شارع سوق خورشيد

و اخيرا فك شدة اعمدة بالدور السادس علوي اعلي صيدلية جورج نصر بعزبة محمد سعد خلف مدرسة محمد سعد مصطفى من شارع سوق خورشيد ،وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الاعمال المخالفة