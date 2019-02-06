حبس 6 من أفراد تشكيل عصابى لسرقه السيارات فى المنوفية

المنوفية_محمد فتحى

قررت نيابة أشمون بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار مصطفى حمزة رئيس النيابة الكلية، حبس 6 من أفراد تشكيل عصابى لسرقة السيارات، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير ابوزامل مدير امن المنوفية، إخطاراً من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية، يفيد بقيام مجهولين بسرقة سيارة ملك المواطن "تامر ، ع،ا" صاحب مستودع غاز بناحية البرانية بمركز اشمون تحمل رقم "م.ردب 9837" محملة بـ 350 اسطوانة غاز من أمام المستودع الخاص به.

تم تشكيل فريق بحث جنائى، تحت إشراف اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، بالتنسيق مع فروع الأمن العام بالمنوفية، وضم ضباط إدارة البحث بوحدة مركز اشمون، برئاسة المقدم محمد السخاوى رئيس مباحث المركز، حيث تواصلت أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي مكون من ستة أفراد وهم "ربيع ،ا،ا" يبلغ من العمر 36عام، ومقيم بقرية شطنوف بالمركز، والثاني "محمد.ل.ع." وشهرتة "محمد الطبال" يبلغ من العمر 45عام، سائق ومقيم بقرية شطانوف، والثالث "سلامة .س.ع." وشهرتة محمد سنة، والرابع "جمال .ف.ع" 37عاما، ومقيم بعزبة سيدي ابراهيم، والخامس علي .ح.ع" وشهرتة "علي الصعيدي" ويبلغ من العمر 57عاما، عاطل ومقيم بمركز السادات، والسادس "ابراهيم،ف،ع" 40 سنة عاطل.



بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب واقعة السرقة، حيث قامو بالتصرف في المسروقات بالبيع، للمدعو "السيد ،ع،ع" وشهرتة "هاني" 37عاما، وصاحب شركة للأدوات المنزلية بشبرا الخيمة، تم تحرير محضرا بالواقعة، أخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

