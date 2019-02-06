حبس سائق سنة وكفالة 1000 جنيه بتهمة القتل الخطأ فى البساتين

كتب ــ على عبد الرحمن

قضت محكمة جنح البساتين، برئاسة المستشار أحمد عبد الحميد، وسكرتارية حسين قطب، بحبس سائق غيابيا سنة وكفالة 1000 جنيه بتهمة القتل الخطأ.

كان مأمور قسم شرطة البساتين تلقى إخطارا من المستشفى يفيد وصول جثة شخص ادعاء حادث تصادم، أعلى الطريق الدائرى، دائرة القسم، وبالانتقال وإجراء التحريات وسؤال شهود العيان تبين أن وراء الواقعة "ا.ا" سائق، وتبين أنه أثناء سير المتهم بسيارته أعلى الطريق الدائرى صدم الضحية حال عبوره الطريق فأرداه قتيلا.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق وأمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنح التى أصدرت حكمها السابق.