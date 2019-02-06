حبس أب بتهمة قتل طفلته بعد وصلة تعذيب فى السلام 4 أيام

أمرت نيابة السلام، بحبس المتهم بضرب ابنته وتعذيبها حتى الموت بمنطقة النهضة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة، بأن الطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، ووالديها منفصلين وبينهم خلافات عائلية.

ترجع الواقعة بتلقى قسم شرطة السلام ثاني، بلاغا بوفاة طفلة داخل شقة والدها، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من معاينة جثة الطفلة، وجود أثار تعذيب على مناطق متفرقة من جسدها، وبإجراء التحريات اللازمة تبين بأن والدها وراء ارتكاب الواقعة وتم ضبطه وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.