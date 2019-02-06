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جنايات سوهاج تقضى بإعدام مزارع قتل 5 من أبناء عمه بسبب الخلاف على الميراث

الأربعاء، 06 فبراير 2019 12:58 م
جنايات سوهاج تقضى بإعدام مزارع قتل 5 من أبناء عمه بسبب الخلاف على الميراث هيئة المحكمة
سوهاج – عمرو خلف
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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، وبإجماع الآراء بإعدام  المتهم "مراد.ع.أ" 46 سنة، مزارع ، بعد اتهامه بقتل 5 أفراد من أبناء عمه، بعدما فتح عليهم نيران بندقيته الآلية بقرية الكتكاتة فى مركز ساقلتة، بسبب خلاف بينهم على قطعة أرض بالميراث.

وصدر القرار برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين محمد زين، والسيد عباس، بأمانة سر ماجد أمين.

 تعود أحداث الواقعة إلى عام 2018 بدائرة مركز ساقلتة، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بإطلاق أعيرة نارية بقرية الكتكاتة، وكشفت التحريات نشوب خلاف بين أبناء عمومة من بيت "أبو شامة"، المنتمين لعائلة الرماضنة، بسبب نزاع على قطعة أرض ميراث، وقيام  المتهم مراد وشهرته ياسر، بفتح النيران على أبناء عمومته، من بندقية آلية كانت بحوزته، ما نتج عنه مقتل كل من، "على .ن"  وشقيقه حسن، 58 عامًا، و"محمد .ع" و شقيقه أحمد و"محمد .ع.ع"  28 عامًا  و " وإصابة كل من، الطفل  مروان .م.ع"  4 سنوات، بطلق نارى فى الساق وتم نقله للمستشفى، كما قام المتهم بإتلاف منازل المجنى عليهم بإطلاق الأعيرة النارية عليها وإحراز سلاح نارى بندقية، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها  السابق.

 


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