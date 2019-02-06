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توزيع سيارات لشفط مياه اﻷمطار بمحاور وكبارى القاهرة والجيزة لمنع الحوادث

الأربعاء، 06 فبراير 2019 09:20 ص
توزيع سيارات لشفط مياه اﻷمطار بمحاور وكبارى القاهرة والجيزة لمنع الحوادث شفط المياه - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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انتشرت صباح اليوم اﻷربعاء، سيارات شفط المياه على المحاور الرئيسية، وبمطالع و منازل الكبارى بمحافظتا القاهرة والجيزة، لسحب المياه المتراكمة بعد سقوط أمطار على الطرق، وتقوم سيارات تابعة لشركتى الصرف الصحى والمياه بالمحافظتين، برفع المياه وفقا لخطة الأمطار والطوارئ لمنع وقوع الحوادث.
 
تلقت اﻹدارة العامة للمرور، بلاغا من الخدمات المعينة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة، بظهور تراكمات لمياه اﻷمطار على المحاور بسبب سقوط اﻷمطار وعلى الفور تم التنسيق مع شركة الصرف الصحى لانتقال سيارات لشفط وسحب المياه من الطرق لمنع انزلاق السيارات.
 
 

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