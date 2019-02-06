video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 06 فبراير 2019 11:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تنفيذ 36 قرار إزالة خاص بالتعديات على أملاك الدولة فى سوهاج

الأربعاء، 06 فبراير 2019 09:24 ص
تنفيذ 36 قرار إزالة خاص بالتعديات على أملاك الدولة فى سوهاج حملة إزالة - صورة أرشيفية
سوهاج محمود مقبول
إضافة تعليق
تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، ضمن حملة "حق الشعب"، من تأمين تنفيذ 36 قرارا خاصا بالتعديات على أملاك الدولة، والتعدى على أملاك الرى والصرف وهيئة الطرق، بدائرة المديرية، حيث تم استهداف "11" قرار صادرة من الوحدات المحلية، "15" قرار صادر من الإدارة العامة للرى والصرف، "2 " قرارات فورية أملاك الدولة، "7" قرارات فورية رى وصرف، قرار فورى صادر من هيئة الطرق بإجمالى 1533 متر . 
 
جاءت الحملة للحد من ظاهرة التعديات على أراضى الدولة وخطة العمل بالمديرية بالإزالة الفورية، لتلك التعديات لإعطاء الانطباع لدى المتعدين بأن الدولة جادة فى استرداد أراضيها، وتنفيذ الموجة الثانية عشر من موجات تنفيذ قرارات الإزالة، وشملت الأراضى التى لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة – أراضى رفض واضعى اليد عليها تقنين أوضاعهم واستكمالا لتنفيذ القرارات الصادرة بإزالة التعديات على أملاك الدولة.
 
تم تنفيذ الحملة، بالإشراف الميدانى للواء مدير أمن سوهاج، وبرئاسة اللواءات نائبى المدير لقطاعى الشمال، والجنوب، ومساعد المدير لفرقة الشرق، ومأمورى وضباط المراكز والأقسام، مدعومين بقوات من إدارة قوات الأمن بالاشتراك مع الأجهزة المعنية بالمحافظة .
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تنفيذ 35 قرار إزالة فى حملة حق الشعب بسوهاج

سوهاج

اخبار مصر

مديرية امن سوهاج

حق الشعب

ازالات

تعديات

املاك الرى

املاك الصرف




لا تفوتك
المتحدث باسم الرئاسة ينشر فيديو لأهم مشروعات بورسعيد فى عهد الرئيس السيسى

المتحدث باسم الرئاسة ينشر فيديو لأهم مشروعات بورسعيد فى عهد الرئيس السيسى

اشتعال أزمة هدف إنبى فى مباراة الأهلى.. النادى البترولى يطالب بإعادة اللقاء ويشكو الصباحى رسميا.. أحمد الشناوى يؤكد أن الهدف سليم.. وعصام عبد الفتاح يتحدى: لو أثبت الفيفا أن قرار الحكم خاطئ سأتنحى فورا

اشتعال أزمة هدف إنبى فى مباراة الأهلى.. النادى البترولى يطالب بإعادة اللقاء ويشكو الصباحى رسميا.. أحمد الشناوى يؤكد أن الهدف سليم.. وعصام عبد الفتاح يتحدى: لو أثبت الفيفا أن قرار الحكم خاطئ سأتنحى فورا

تميم يحول بلاده مخزنا للمنتجات التركية.. أنقرة تنفرد بالسوق القطرى والصادرات تتجاوز مليار دولار.."الحمدين " يعتمد على " الديكتاتور " لسد نقص السلع فى الأسواق بسبب مقاطعة الرباعى العربى لرعاة الإرهاب

تميم يحول بلاده مخزنا للمنتجات التركية.. أنقرة تنفرد بالسوق القطرى والصادرات تتجاوز مليار دولار.."الحمدين " يعتمد على " الديكتاتور " لسد نقص السلع فى الأسواق بسبب مقاطعة الرباعى العربى لرعاة الإرهاب

موعد مباراة برشلونة ضد الريال فى كأس ملك إسبانيا

موعد مباراة برشلونة ضد الريال فى كأس ملك إسبانيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة