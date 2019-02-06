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تموين الإسكندرية: تحرير 47 محضر مخالفات بمخابز المنتزة

الأربعاء، 06 فبراير 2019 11:02 م
تموين الإسكندرية: تحرير 47 محضر مخالفات بمخابز المنتزة حمله تموين -أرشيفية
الاسكندرية جاكلين منير
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شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات متفرقة على المخابز، و ذلك بناء على تعليمات  محمد سعد الله أحمد مدير مديرية التموين و التجارة الداخلية بتشديد الرقابة و ضبط الأسواق. 
 
و قامت إدارة تموين المنتزة برئاسة مرتضى أحمد مدير الإدارة بحملات فى نطاق الإدارة، أسفرت عن تحرير  47 محضر مخالفات للمخابز حيث تم تحرير محضرين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و عدد محضرين لعدم نظافة أدوات العجين بالمخابز، وتحرير 3 محاضر توقف مخابز دون إذن مسبق من التموين، و محضر لعدم وجود لوحة إعلان بمواعيد العمل على المخبز، و كذلك  تحرير عدد 4 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، و عدد 17 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار، و عدد 19 محضرا لعدم وجود شهادات صحية، كما تم تحرير محضر لبدال تموينى للاستيلاء على المال العام،  و تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.
 
 
 
 

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