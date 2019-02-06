تموين الإسكندرية: تحرير 47 محضر مخالفات بمخابز المنتزة

الاسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات متفرقة على المخابز، و ذلك بناء على تعليمات محمد سعد الله أحمد مدير مديرية التموين و التجارة الداخلية بتشديد الرقابة و ضبط الأسواق.

و قامت إدارة تموين المنتزة برئاسة مرتضى أحمد مدير الإدارة بحملات فى نطاق الإدارة، أسفرت عن تحرير 47 محضر مخالفات للمخابز حيث تم تحرير محضرين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و عدد محضرين لعدم نظافة أدوات العجين بالمخابز، وتحرير 3 محاضر توقف مخابز دون إذن مسبق من التموين، و محضر لعدم وجود لوحة إعلان بمواعيد العمل على المخبز، و كذلك تحرير عدد 4 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، و عدد 17 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار، و عدد 19 محضرا لعدم وجود شهادات صحية، كما تم تحرير محضر لبدال تموينى للاستيلاء على المال العام، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.