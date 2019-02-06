تعليم بني سويف تهدى المحافظ درع نجاحها في تنفيذ مشروع education 2.0

بنى سويف :هانى فتحى

أهدت مديرية التربية والتعليم ببنى سويف المحافظ المستشار هانى عبد الجابر الدرع المقدم لها من وزارة التربية والتعليم بشأن الجهود المتميزة التى قامت بها المديرية فى تنفيذ مشروع تطوير التعليم والتدريب education 2.0 وبصفة خاصة مشروع التعلم برياض الأطفال والصفوف الأولى بالتعليم الأساسى فى اطار تنفيذ المشروع القومى لتطوير التعليم

حيث أعرب المحافظ فى ببان له مساء الاربعاء عن سعادته بالجهود التى تبذل من القائمين على منظومة التعليم بالمحافظة، مؤكدا على أن التعليم يعد من أولويات الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واعتبار النهوض به مشروعاً قومياً وإطلاق استراتيجية كاملة لإصلاح وتطوير منظومة التعليم وفق لخطط تنموية شاملة تتضمنها رؤية مصر 2030.

ومن جانبه أشاد محمد حسام، وكيل وزارة التربية والتعليم، بمجهودات المستشار هانى عبد الجابر، محافظ بنى سويف، فى مجال دعم وتطوير منظومة التعليم بالمحافظة، والتى أثمرت عن نتائج متميزة فيما يخص المنظومة بالمحافظة،وأسهمت تلك الجهود فى تنفيذ عدد من الخطوات الهامة فى اطار تنفيذ خطة وزارة التربية والتعليم، والتى يشرف عليها ويرعاها الوزير الدكتور طارق شوقى والتى تتضمن العديد من المحاور من أهمها برامج التنمية المهنية للمعلمين للحصول على كوادر تعليمية تساهم فى تنفيذ رؤية الوزارة فى هذا الشأن.

وأشار وكيل الوزارة إلى الدعم اللا محدود الذى يلقاه قطاع التعليم ببنى سويف من المحافظ المستشار هانى عبد الجابر، حيث لا يتوانى مطلقاً عن توفير الدعم المتاح وتسهيل تنفيذ حلول غير تقليدية وخارج الصندوق لبعض المشكلات والتحديات التى تواجه العملية التعليمية بالمحافظة، وذلك كله أسهم فى احراز عدد من النجاحات التى تعتبر خطوات جادة فى اصلاح منظومة التعليم فى اطار خطة الدولة والتى تترجمها الحكومة فى شكل أعمال وخطوات واجراءات عملي.

وقالت الدكتورة رشا يحيى منسق مشروع رياض الأطفال والصفوف الأولى والبرامج العلاجية، أنه تم تنفيذ البرامج التدريبية لمعلمى ذات المرحلة بإجمالى عدد متدربين ( 12.776 ) معلم بمعدل أكثر من 250 قاعة تدريبية وعدد مدربين أكثر من 350 مدرب تشمل مرحلتى رياض الأطفال و التعليم الأساسى، تتضمن التنمية المهنية المستدامة للمعلمين وتحقيق نواتج تعلم متميزة.