تعليم القليوبية تشكل لجنة بكل إدارة تعليمية لتلقى طلبات "العقود المؤقتة للمعلمين"

القليوبية إبراهيم سالم

قرر طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، تشكيل لجان بكل الإدارات التعليمية لاستلام المستندات الخاصة بضم المدد السابقة على التعيين لجميع المعلمين وكذلك استلام ملفات المتقدمين لتغيير المسمى الوظيفي، كما قرر تشكيل لجنة بكل إدارة تعليمية لتلقى طلبات التوظيف "العقود المؤقتة للمعلمين".

وأكد "عجلان" خلال اجتماعه بمديري ووكلاء الإدارات التعليمية ومديري الإدارات بالديوان العام وموجهي العموم ومديري التنسيقات، بقاعة الاجتماعات بديوان المديرية بحضور عاطف سلامة وكيل المديرية، وعادل عطية مدير عام التعليم العام، والمهندس الصادق السيد مدير عام التعليم الفنى، أن التقدم للعقود المؤقتة للمعلمين سيتم من خلال الموقع المعلن من خلال الوزارة.

ووجه طه عجلان، بالالتزام بالإجراءات القانونية المتبعة في توزيع التابلت والفئات المستهدفة وكافة القرارات الضامنة لحسن سير العملية التعليمية، والتأكيد على حظر مشاركة معلمات رياض الأطفال ومعلمي الصفوف الأولى في أعمال الامتحانات.

كما وجه وكيل وزارة التربية والتعليم، بحظر استخدام أسوار المدارس لإعلانات الدروس الخصوصية ومتابعة الاشتراطات الصحية التى من شأنها الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب، ومراجعة شبكات الكهرباء بالمدارس الثانوية حتى تكون مستعدة لتشغيل المنظومة والبنية المتعلقة بالتكنولوجيا بالمدارس الثانوية، ومتابعة الاستعدادات والتجهيزات لاستراحات الدبلومات الفنية والثانوية العامة.

ووجه، بضرورة الالتزام بخطة توزيع المناهج الدراسية طبقا لما ورد بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي وإعداد الجدول المدرسي وتوزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس بالمدارس، والالتزام بتطبيق لائحة الانضباط المدرسي والالتزام بتحية العلم وترديد النشيد الوطني أثناء طابور الصباح والتأكيد على غرس قيم الولاء والمواطنة والانتماء الوطني.

كما وجه، بضرورة التأكيد على تسجيل غياب الطلاب بالسجلات المخصصة لذلك أولا بأول بمرحلة التعليم الأساسي والتسجيل الإلكتروني للغياب بالمرحلة الثانوية والتواصل والتنسيق مع مديرية الأمن لإعداد خطة تأمين المنشآت التعليمية لتوفير المناخ الأمن للطلاب.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، على حظر استخدام العقاب البدني وحظر تحصيل أى مبالغ مالية من الطلاب وأولياء الأمور تحت أي مسمى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأيضا متابعة تفعيل خطة الأنشطة التربوية والالتزام بخطة الإشراف اليومي وإحكام غلق أبواب المدارس بمجرد بدء اليوم الدراسي والتأكد من هوية الزائرين المترددين على المدرسة.

وشدد، على تشكيل فرق وقوافل لمتابعة المدارس وتطبيق النظام الجديد بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائى وتوزيع الكتب المدرسية على الطلاب وإعداد خطة شاملة لتوزيع التابلت لـ35 ألف طالب والفئات المستهدفة بذلك.

كما وجه بحصر الخدمة العامة وتخصصاتهم ومدارسهم محذرا من أى تقاعس فى أداء المهام المنوط تنفيذها معقبا "نحن ننفذ سياسة الدولة".