تعليم الأقصر تكشف إحتياج المدارس لـ1340 معلما بالعام و178 بالفنى

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن عبد اللطيف أحمد عمران مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر، عن إنتهاء لجان فحص إحتياجات الإدارات التعليمية بالمحافظة من عملها، وكشف عن إحتياج مدارس المحافظة إلى 1340 معلم بالتعليم العام طبقا للتخصصات الاتية: (اللغة العربية – الرياضيات – اللغة الانجليزية – الفلسفة – الدراسات الاجتماعية – رياض الاطفال – التربية الفنية – الحاسب الألى – التربية الزراعية – التربية الموسيقية)، وإحتياج مديرية الاقصر بالتعليم الفني الى 178 معلماً.

وأضاف وكيل تعليم الأقصر ،أنه جاء ذلك بناءاً على تعليمات الوزارة سيتم اتاحة رابط الكترونى على موقع الوزارة للتقديم لمدة اسبوع بدأ من السبت القادم، وأنه على من يتلقى إخطار بالقبول من خلال الموقع التقدم إلى الإدارة التعليمية المرشح لها لتقديم الاخطار والمستندات المطلوبة لمراجعتها وفحصها في الاسبوع الذى يليه.

وأوضح عبد اللطيف أحمد عمران، أنه سيتم تشكيل لجنة لمراجعة جميع المستندات بالمديرية وفحصها لتحقيق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، وذلك في اطار تعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لسد العجز بالمعلمين خلال الفصل الدراسي الثاني، مؤكداً علي أنه لن يتم تلقى أي طلبات بديوان المديرية أو الإدارات خلال الاسبوع القادم وان التقديم سيكون من خلال الرابط الذى ستعلنه وزارة التربية والتعليم.