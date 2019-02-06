"تعليم أسيوط" يحصد المركز الأول فى عدد المسجلين بمسابقة تحدى القراءة العربى

أسيوط - فريق المحافظات

حصلت مديرية التربية والتعليم بأسيوط، على المركز الأول من حيث عدد الطلاب المسجلين فى مسابقة تحدى القراءة العربى لعام 2019، وسلمت مديرعام المكتبات بالوزارة وليلى الزبدى مدير عام تحدى القراءة بدبى درع المسابقة للمديرية.

ومن جانبه هنأ صلاح فتحى توجيه المكتبات بالمديرية بهذا الفوز، مشيرا إلى أن مشروع "تحدى القراءة العربية" هو عودة للكتاب المقروء الموثوق المعروف المصدر والمؤلف بالإضافة إلى توفير الكتب للجميع بأزهد الأسعار، مما يتيح القراءة للجميع، كما أنه يعمل على خلق جيل مثقف وقادر على بناء دعائم التقدم والحضارة بالوطن العربى أجمع.

وأوضح الدكتور محمد السيد وكيل المديرية، أن مشروع تحدى القراءة هو أكبر مشروع عربى أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، لتشجيع القراءة لدى الطلاب فى العالم العربى عبر إلتزام أكثر من مليون طالب بالمشاركة بقراءة خمسين مليون كتاب خلال كل عام دراسى.

وأضاف وكيل المديرية أن عدد الطلاب الذين سجلوا فى المسابقة بلغ (277154) طالب وطالبة بنسبة 42,64% من إجمالى طلاب المديرية، وبذلك تصبح مديرية التربية والتعليم بأسيوط الأعلى فى عدد الطلاب المسجلين بالمسابقة على مستوى الوطن العربى.

وأشار مراد غالى سيحة مدير عام المكتبات بالمديرية، أن المسابقة عبارة عن (5) جوازات لكل طالب يتضمن كل جواز قراءة (10) كتب وتلخيصها فى جوازات التحدى بعد الانتهاء من القراءة والتلخيص تبدأ مراحل التصفيات وتقييم الطلاب فى شهر مارس، وفق معايير معتمدة وترسل النتيجة للإدارة العامة للمكتبات تمهيدا للتصفية النهائية على مستوى المديريات فى شهر أبريل 2019، وصولاً للتصفيات النهائية والتى تُعقد فى دبى.