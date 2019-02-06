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تعرف على توقعات طقس الغد ودرجات الحرارة وفرص سقوط الأمطار بالجمهورية

الأربعاء، 06 فبراير 2019 10:29 ص
تعرف على توقعات طقس الغد ودرجات الحرارة وفرص سقوط الأمطار بالجمهورية أمطار الشتاء - أرشيفية
كتب محمود راغب
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ينشر "اليوم السابع " توقعات حالة الطقس غدا الخميس، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقسا معتدلا شمالا حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.
 
كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على أغلب الأنحاء تكون رعدية أحيانا وتصل لحد السيول على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب تكون مثيرة للرمال والأتربة كما تنشط على غرب البحر المتوسط مما يؤدى اضطراب الملاحة البحرية هناك .
 
وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس ، بالسواحل الشمالية الغربية العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجات، وبالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة، وبالوجه البحرى والقاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة، وجنوب سيناء والغردقة العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة، وشمال الصعيد العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجات، وبجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 29 درجة للعظمى 14 درجة للصغرى.
 
 
 
 

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