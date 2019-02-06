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تعرف على الشروط والمستندات المطلوبة لمسابقة المعلمين لسد العجز

الأربعاء، 06 فبراير 2019 05:25 م
تعرف على الشروط والمستندات المطلوبة لمسابقة المعلمين لسد العجز وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين
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أعلنت  المديريات التعليمية عن الشروط والضوابط والمستندات المطلوبة للتعيين فى مسابقة المعلمين المؤقتة التى سيتم الإعلان عنها غدا الخميس على الموقع الرسمى للوزارة.

وحددت المديريات بعض الشروط نستعرضها فى النقاط التالية:

ـ التعاقد حتى نهاية الفصل الدراسى الحالى.
 
ـ التعاقد على الإدارات التعليمية فقط التى تحتاج إلى معلمين لسد العجز.
 
ـــ أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عال تربوىمناسب أو دبلوم تربوى للوظيفية المتقدم عليها.
 
ـــ أن لا يكون من شاغلى الوظائف الحكومية" تعيين أو تعاقد".
 
ـــ ألا لا يكون المتقدم قريبا لأى من شاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بالمديريات والإدارات حتى درجة القرابة الثانية نسبا أو مصاهرة.
 
ــ أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.
 
ــ ألا يكون قد حكم عليه فى جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه إعتباره.
 
ــ أن يكون المتقدم للتعاقد من المقيمين فى نطاق الإدارة التعليمية المتقدم لشغل وظيفة بها مدة سنة على الأقل سابقة لتاريخ الإعلان عن الوظائف.

ــ وحددت الوزارة المستندات المطلوبة وهى:

ـ أصل المؤهل إضافة إلى صورة منه.
 
ـ المؤهل الأعلى فى حالة الحصول عليها " ماجستير أو دكتوراة".
 
ـ شهادة ميلاد مميكنة.
 
ـ صورة بطاقة شخصية سارية.
 
ـ قيد عائلى للوالد حتى الدرجة الرابعة.
 
ـ صحيفة حالةجنائية حديثة.
 
ـ 2 صورة شخصية.
 
ـ أن يكون لائق طبيا بموجب شهادة طبية صادرة من مستشفى حكومى .
 
ـ الموقف من الخدمة العسكرية والخدمات العامة بالنسبة للإناث.
 
ـ ما يثبت إقامة المتقدم لتعاقد فى نطاق الإدارة التعليمية لمدة سنة سابقة لتاريخ الإعلان.
 
ـ المستندات المطلوبة تقدم مع الاستمارة الإلكترونية للتعاقد للإدارة التعليمية فى موعد أقصاه أسبوع من تاريخ الإعلان.
 
ـ تحديد موعد المقابلة الشخصية والاختبارات بعد انتهاء الإعلان عن الوظائف عبر الرابط الإلكترونى.
 

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