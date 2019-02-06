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تصفيق بيولسى خلال خطاب ترامب يحظى بسخرية المعارضين والمؤيدين.. فيديو

الأربعاء، 06 فبراير 2019 12:55 م
تصفيق بيولسى خلال خطاب ترامب يحظى بسخرية المعارضين والمؤيدين.. فيديو بيولسى خلال خطاب حالة الاتحاد
كتبت: إنجى مجدى
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فى حين حظيت صورة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، وهو يصفق خلال خطاب حالة الاتحاد الذى ألقاءه عام 2018، على تعليقات وسخرية مواقع التواصل الاجتماعى، فأن صورة منافسته، نانسى بيولسى، زعيمة الديمقراطيين ورئيسة مجلس النواب، حصلت على الزخم والاهتمام فى حالة الاتحاد هذا العام.

 

بالنسبة من شاهدوا خطاب ترامب أمام الكونجرس، على التليفزيون، أمس الثلاثاء، ربما لم ينتبهوا للطريقة التى صفقت بها بيولسى على خطاب حالة الاتحاد للرئيس الأمريكى، لكن الأمر لم يفت مصور صحيفة نيويورك تايمز، دوج ميلز، الذى سرعان ما ألتقط لحظة ألتفاف ترامب لبيولسى، التى كانت تجلس خلفه، بينما كانت تصفق بزراع ممدودة، فى طريقه أشبه بالسخرية.

 

 

وحظيت طريقة تصفيق بيولسى على تعليقات واسعة على وسائل التواصل الأجتماعى حيث فسرها منتقدوا ترامب باعتبارها سخرية يستحقها خطاب ترامب، فيما سخر مؤيديو ترامب من الزعيمة الديمقراطية. غير أن مجلة التايم قالت أنه كما هو الحال دائما على السوشيال ميديا، يرى الناس ما يريدون رؤيته.

 

ورأى البعض أن اللقطة تستحق أن تكون صورة القرن، وعلق آحدهم "ها أنت أيها الرجل الطفل، تصفيقة". فيما سخر مؤيديو ترامب من بيولسى وأشاروا إلى إحراج ترامب للقادة الديمقراطيين بخطابه البسيط القوى.  


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دونالد ترامب

حالة الاتحاد

الكونجرس

نانسى بيولسى




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