تصفيق بيولسى خلال خطاب ترامب يحظى بسخرية المعارضين والمؤيدين.. فيديو

فى حين حظيت صورة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، وهو يصفق خلال خطاب حالة الاتحاد الذى ألقاءه عام 2018، على تعليقات وسخرية مواقع التواصل الاجتماعى، فأن صورة منافسته، نانسى بيولسى، زعيمة الديمقراطيين ورئيسة مجلس النواب، حصلت على الزخم والاهتمام فى حالة الاتحاد هذا العام.

بالنسبة من شاهدوا خطاب ترامب أمام الكونجرس، على التليفزيون، أمس الثلاثاء، ربما لم ينتبهوا للطريقة التى صفقت بها بيولسى على خطاب حالة الاتحاد للرئيس الأمريكى، لكن الأمر لم يفت مصور صحيفة نيويورك تايمز، دوج ميلز، الذى سرعان ما ألتقط لحظة ألتفاف ترامب لبيولسى، التى كانت تجلس خلفه، بينما كانت تصفق بزراع ممدودة، فى طريقه أشبه بالسخرية.

Imagine the amount of memes we're gonna get with Nancy Pelosi clapping like this pic.twitter.com/Yr65w0ZXM7