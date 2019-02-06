ترامب يجتمع مع زعيم كوريا الشمالية يومى 27 و28 فبراير الجارى فى فيتنام

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أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن أن لقاء القمة الثانى له مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج-أون سيعقد فى فيتنام خلال يومى 27 و28 من فبراير الجارى.

وذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية، أن القمة ستركز على ما إذا كان ترامب وكيم، اللذان وقعا اتفاقا لنزع السلاح النووى فى أول قمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية فى شهر يونيو الماضى فى سنغافورة، يمكنهما إبرام صفقة لدفع كوريا الشمالية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لتفكيك برامج أسلحتها تحت التحقق الدولي القوي.

وقال ترامب، في خطابه حالة أدلى به أمام الكونجرس الأمريكي، " لا زال هناك العديد من العمل الذي يتعين القيام به، غير أن علاقتي مع كيم جونج-أون جيدة".

وقال "رهائننا عادوا الى الوطن، وتوقفت التجارب النووية، ولم يجر إطلاق الصواريخ خلال 15 شهرا، وإن لم انتخب رئيسا للدولة، لكنا تورطنا في حرب كبيرة مع كوريا الشمالية نفقد فيها مئات من الأرواح".