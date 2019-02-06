ترامب من الكونجرس: نسعى لخلق نظام هجرة حديث وإدارتى حققت إزدهارا - صور

ألقى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الليلة الماضية خطاب حالة الاتحاد أمام جلسة مشتركة لمجلس النواب والشيوخ الأمريكيين وبحضور أعضاء الإدارة الأمريكية والضيوف.



وحيا الرئيس الأمريكى أعضاء الكونجرس الجدد وأكد للجميع أهمية الوحدة بين الحزبين الرئيسين فى الولايات المتحدة قائلا" الأجندة التى أطرحها الليلة ليست أجندة الجمهوريين أو الديمقراطيين بل أجندة الشعب الأمريكي".



ودعا الرئيس ترامب أعضاء الكونجرس لكسر عقود من الجمود السياسي، ولأهمية جبر الانقسامات القديمة ومعالجة جروح الماضى وبناء تحالفات وصنع حلول جديدة وفتح الباب أمام الإمكانيات غير العادية للمستقبل.

الرئيس الأمريكى دونالد ترامب

وأشاد ترامب فى خطابه بالاقتصاد الأمريكى وقال إن الأجور ترتفع بأسرع وتيرة منذ عقود، وإن الاقتصاد الأمريكى ينمو تقريبًا بضعف السرعة التى كان ينمو بها عندما توليت المنصب، وإن البطالة وصلت إلى أدنى معدل لها منذ نصف قرن.



وأشاد الرئيس ترامب أيضًا بقطاع الطاقة الأمريكى قائلاً " أطلقنا ثورة الطاقة الأمريكية والولايات المتحدة الآن هى المنتج الأول للنفط و الغاز الطبيعى فى العالم".



وقال الرئيس ترامب إنه وبعد 24 شهرًا من التقدم المطرد، اقتصادنا مثار حسد العالم وجيشنا هو الأقوى على سطح الأرض وأن أمريكا من جديد تربح كل يوم.



وطالب الرئيس ترامب بالتصدى للهجرة غير الشرعية قائلاً " حان الوقت للكونغرس أن يظهر للعالم أن أمريكا ملتزمة بإنهاء الهجرة غير الشرعية" مضيفًا بأن على الولايات المتحدة واجب أخلاقى لإنشاء نظام هجرة يحمى أرواح و وظائف مواطنينا".



وحيا الرئيس الأمريكى المرأة وقال إن كل الأمريكيين يمكنهم بأن يفخروا بأن لدينا نساء فى قوة العمل أكثر من أى وقت مضى، وأن الآن لدينا نساء فى الكونجرس أكثر من أى وقت مضى، وأعلن عن إطلاق مبادرة تركز على تمكين المرأة فى الدول النامية.