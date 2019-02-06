تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع الاتصالات

كتب ـ هانى الحوتى

تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.51% خاسرة 55.29 نقطة، ليصل إلى مستوى 10660 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 2.1 مليون سهم بقيمة 39.9 مليون ريال قطرى عبر 1321 صفقة، وارتفع 12 سهما، وانخفض 21 سهما، واستقر 5 أسهم.

وتراجعت 7 قطاعات على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.34%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.89%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.72%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.89%، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.37%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.23%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.24%.