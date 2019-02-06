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تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط الاتصالات والتأمين

الأربعاء، 06 فبراير 2019 02:13 م
تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط الاتصالات والتأمين بورصة قطر
كتب هانى الحوتى
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تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.29% خاسرة 31.35 نقطة، ليغلق عند مستوى 10683.94 نقطة.
   
وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 9 ملايين سهم بقيمة 263 مليون ريال قطرى عبر 6080 صفقة، وارتفع 20 سهما، وانخفض 21 سهما، واستقر 3 أسهم.
  
وتراجعت 4 قطاعات على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 2.25%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.11%،  أعقبه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.44%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.43%، فيما ارتفع قطاع الصناعات بنسبة 0.50%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.39%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.20%.
 

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