تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط الاتصالات والتأمين

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.29% خاسرة 31.35 نقطة، ليغلق عند مستوى 10683.94 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 9 ملايين سهم بقيمة 263 مليون ريال قطرى عبر 6080 صفقة، وارتفع 20 سهما، وانخفض 21 سهما، واستقر 3 أسهم.

وتراجعت 4 قطاعات على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 2.25%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.11%، أعقبه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.44%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.43%، فيما ارتفع قطاع الصناعات بنسبة 0.50%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.39%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.20%.