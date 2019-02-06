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تجديد حبس متهم في المحور الإعلامى لجماعة الإخوان 45 يوما

الأربعاء، 06 فبراير 2019 02:56 م
تجديد حبس متهم في المحور الإعلامى لجماعة الإخوان 45 يوما محكمة ـ أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
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جددت محكمة جنايات جنوب القاهرة، حبس المتهم "أحمد. خ" 45 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة في اتهامه بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.

وأسندت النيابة إلى المتهم بالقضية 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة بـ"المحور الإعلامي لجماعة الإخوان الإرهابية" ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

 

 


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