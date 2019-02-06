تباين مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات وسط مشتريات محلية وعربية

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسى، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، ومالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 14722 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 2360 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 18303 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 691 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 1748 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 470 نقطة.