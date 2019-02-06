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"تاون جاس": 126 مناقصة و800 أمر إسناد لتنفيذ خطة الدولة لتوصيل الغاز

الأربعاء، 06 فبراير 2019 09:00 ص
"تاون جاس": 126 مناقصة و800 أمر إسناد لتنفيذ خطة الدولة لتوصيل الغاز ياسر بهنس رئيس شركة تاون جاس
كتبت ـ أسماء أمين
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كشف المهندس ياسر بهنس رئيس شركة تاون جاس عن قيام شركته لتنفيذ خطة الدولة بتوفير كافة المعدات والخامات المطلوبة خلال عام 2018 بطرح 126 مناقصة وإصدار ما يقرب من 800 أمر إسناد لتوفير كل احتياجاتها لتحقيق خطتها غير المسبوقة فى توصيل الغاز الطبيعى.

وأوضح رئيس شركة تاون جاس لـ"اليوم السابع" أن الخطة القومية للتوصيل الغاز خلال عام 2018 هدفت لتوصيل الغاز إلى 1.350 مليون وحدة سكنية وكانت تعد من أهم المشروعات التى قامت بها شركات توصيل الغاز بإشراف الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وبلغ نصيب شركة تاون جاس 283 ألف وحدة سكنية مقارنة بـ160 ألف عميل تم تنفيذهم خلال 2017، مما تتطلب مضاعفة حجم العمالة الفنية والمعدات وتوفير كافة الخامات المطلوبة لتنفيذ تلك الخطة غير المسبوقة.


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الخطة القومية لتوصيل الغاز

الغاز الطبيعى

خطة الدولة لتوصيل الغاز

غاز المنازل

اخبار الاقتصاد




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