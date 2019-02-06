تأخر إقلاع 4 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل والأحوال الجوية

كتب أحمد حمادة

شهد مطار القاهرة الدولى مساء اليوم الأربعاء تأخر إقلاع 4 رحلات دولية عن المواعيد المقررة لها بجدول التشغيل وذلك بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل والأحوال الجوية فى مطارات الوصول.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة أن رحلة الخطوط الأوكرانية 639 المتجهة إلى كييف، ورحلة الخطوط نسما 110 المتجهة إلى حائل تأخرتا عن المواعيد المقررة لهما بجدول التشغيل وذلك بسبب أعمال الصيانة.

وأضافت المصادر أن رحلة الخطوط السعودية 322 المتجهة إلى أبها، ورحلة الخطوط النيل 107 المتجهة تبوك تأخرتا عن موعد هما المقرر بسبب ظروف التشغيل والأحوال الجوية فى مطارات الوصول.