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تأجيل محاكمة طبيب ابتز خطيبته السابقة بصور عارية لجلسة 13 فبراير

الأربعاء، 06 فبراير 2019 07:29 م
تأجيل محاكمة طبيب ابتز خطيبته السابقة بصور عارية لجلسة 13 فبراير محكمة - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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قررت محكمة جنح المقطم والخليفة، برئاسة المستشار أحمد دبوس، وسكرتارية أحمد الحسينى، تأجيل محاكمة طبيب فى اتهامه بالتشهير بخطيبته السابقة إلى جلسة 13 فبراير الجارى لسماع أقوال المجنى عليها ودفاعها.

كانت نيابة المقطم والخليفة قد أمرت بإحالة قضية اتهام والد فتاة لخطيبها السابق إلى محكمة الجنح.

وكشفت التحقيقات أن المتهم ويدعى "ا.ن"، طبيب قام بخطبة زميلته وبعد فترة فسخ الخطبة بدأ يبتزها وأسرتها بصورعارية لها استولى عليها من هاتفها المحمول.

وتقدم والد الفتاة ببلاغ إلى رجال مباحث الانترنت بتفاصيل الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق وأمرت بإحالته إلى محكمة الجنح التى أصدرت قرارها السابق.

 

 


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