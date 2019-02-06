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تأجيل إعادة محاكمة 33 متهما بقضية "فض اعتصام النهضة" لـ2 مارس

الأربعاء، 06 فبراير 2019 01:29 م
تأجيل إعادة محاكمة 33 متهما بقضية "فض اعتصام النهضة" لـ2 مارس المستشار سامح سليمان - أرشيفية
كتب ـ إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار سامح سليمان، تأجيل إعادة محاكمة 33 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة"، لجلسة 2 مارس لاستكمال المرافعة.
 
 
عقدت الجلسة بعضوية المستشارين ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
 
وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهرا هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.
 
 

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