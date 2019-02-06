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بومبيو يطمئن الحلفاء بالتزام أمريكا بشأن سوريا والعراق

الأربعاء، 06 فبراير 2019 05:53 م
بومبيو يطمئن الحلفاء بالتزام أمريكا بشأن سوريا والعراق بومبيو
رويترز
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طمأن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الحلفاء اليوم الأربعاء بأن انسحاب قوات بلاده من سوريا "ليس نهاية معركة أمريكا" وطالبهم بتجديد الالتزام بهدف إلحاق الهزيمة النهائية بتنظيم الدولة الإسلامية.

وقال بومبيو مخاطبا نحو 79 من شركاء التحالف، تجمعوا في واشنطن لبحث الخطوات المقبلة في الصراع في سوريا، إن الدولة الإسلامية لا تزال تمثل تهديدا.

وأضاف في تعليقات افتتاحية "انسحاب القوات الأمريكية من سوريا ليس نهاية معركة أمريكا. سنواصل خوض المعركة إلى جانبكم ... سحب القوات تغيير تكتيكي بصورة أساسية، وليس تغييرا في المهمة. إنه يمثل ببساطة مرحلة جديدة في معركة قديمة".

 


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