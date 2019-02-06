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بنك ناصر يعلن تجديد بروتوكول منح الصحفيين تمويلات نقدية وشراء السيارات

الأربعاء، 06 فبراير 2019 03:02 م
بنك ناصر يعلن تجديد بروتوكول منح الصحفيين تمويلات نقدية وشراء السيارات الدكتور شريف فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
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أعلن الدكتور شريف فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، أن البنك وافق على تجديد بروتوكول التعاون مع نقابة الصحفيين لمنح أعضاء النقابة جميع أنواع التمويلات، مثل شراء سيارات وتمويلات إنتاجية بالتقسيط وتمويلات نقدية من خلال البنك على أن تقوم النقابة بتحويل بدل التكنولوجيا بالكامل لسداد قيمة القسط الشهرى.

 

وفى ذات السياق تمت الموافقة أيضا على تجديد التعاون مع الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو"، نادى مستشارى قضايا الدولة، شركة الأقمار الصناعية (نايل سات)، شركة النصر للبترول وشركة جمسه للبترول، شركة سيناء للغاز وشركة بتروتريد.

 

وأضاف شريف فاروق فى تصريحات اليوم، أن التمويل لكافة الشركات والنقابات المتعاقدة مع البنك يمنح وفق العائد المعمول بالبنك وقت تقديم طلب منح التمويل على أن يتم تقديم خطاب معتمد من الجهه التابع لها طالب التمويل مع تحديد نوع التمويل المطلوب، لافتا إلى أن مدة التقسيط 84 شهرا كحد أقصي فى التمويلات النقدية و90 شهرا فى حالة تمويل شراء السيارة وذلك حسب الاتفاق فى بنود العقد وفقا للتعاقدات المختلفة مع كافة الشركات العاملة فى مجالات البترول والعاز والبتروكيماويات.


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بنك ناصر

شريف فاروق

الصحفيين

تمويلات شراء السيارات




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