بلاغ يتهم معتز مطر وأيمن نور بالاشتراك مع جماعة إرهابية للتحريض على الدولة

كتب أحمد عبد الهادى

تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام قيد تحت رقم 1510 لسنة 2019 عرائض النائب العام، اتهم فيه كلا من الهاربين معتز مطر بسب وقذف رئيس الجمهورية وقيادات ومؤسسات الدولة وذلك بتحريض مباشر من أيمن نور مالك قناة الشرق الإخوانية، مضيفا أن كلا من معتز مطر وأيمن نور باعا أنفسهم لجهازى المخابرات القطرى والتركى مقابل حفنة من الدولارات يتحصلان عليها ليخرج معتز يوميا على قناة الشرق الممولة إخوانيا بتوجيه عبارات السباب لرئيس الدولة وقياداتها ومؤسساتها وتعمده نشر أخبار كاذبة بغرض تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين والإضرار بالمصالح العليا للبلاد .

وكشف محمود فى بلاغه، أن معتز يتحصل على 80 ألف دولار شهريا من جهاز المخابرات القطرى بينما يتحصل ايمن نور على 500 ألف دولار شهريا من أجهزة المخابرات الأجنبية، ليرتكبا تلك الجرائم فى حق الوطن، مضيفا أن معتز وبتحريض من أيمن نور يعرض يوميا فيديوهات مفبركة بغرض نشر الفوضى فى الشارع المصرى تنفيذا لتعليمات أجهزة مخابراتية معادية للدولة المصرية وهو الأمر الذى يعد مؤثما قانونا لارتكابهما جرائم التحريض على الدولة المصرية ونشر أخبار كاذبة والتشارك مع جماعة إرهابية لتحقيق أهدافها الإجرامية وسب وقذف لرئيس الدولة وقياداتها وذلك بموجب المواد 179، 184، 80، 77، 78 82 من قانون العقوبات المصرى .

وطالب محمود فى ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى البلاغ المقدم، وإصدار امر ضبط وإحضار لمعتز مطر وأيمن نور لارتكابهما الجرائم المنوه عنها فى البلاغ، ووضع اسم المقدم ضدهما البلاغ على قوائم ترقب الوصول للقبض عليهم فور وصولهم للأراضى المصرية، ومخاطبة الانتربول الدولى لوضعهم على قائمة النشرة الحمراء والقبض عليهم وتسليمهم للسلطات المصرية، وطلب تحريات الأجهزة الأمنية فى واقعة تلقى المقدم ضدهم البلاغ لتمويلات مشبوهة من أجهزة مخابرات أجنبية معادية للدولة المصرية، وإحالتهم لمحاكمة جنائية عاجلة .

وأرفق محمود أسطوانة مدمجة تؤكد ارتكاب معتز مطر وأيمن نور التهم الموجهه إليهم فى هذا البلاغ .