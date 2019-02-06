video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 06 فبراير 2019 04:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

بعد تأييد أحكام المؤبد والمشدد.. أعرف أهم المعلومات عن قضية خلية الصورايخ

الأربعاء، 06 فبراير 2019 02:57 م
بعد تأييد أحكام المؤبد والمشدد.. أعرف أهم المعلومات عن قضية خلية الصورايخ محكمة - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر
إضافة تعليق

أسدلت محكمة النقض، اليوم، الستار على القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الصواريخ"، حيث أيدت أحكام جنايات الجيزة بالسجن المؤبد والسجن المشدد لمدة 3 سنوات، بعدما رفضت طعون المتهمين وخلال السطور القادمة نرصد أهم المعلومات حول هذه الخلية ومراحل محاكمتهم:

-سبتمبر 2015.. كانت أولى جلسات محاكمة المتهمين، والذين تمت محاكمتهم على خلفية اتهامهم بإنشاء خلية إرهابية وارتكاب أعمال عنف داخل البلاد، بغرض تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، بالإضافة لحيازة أسلحة غير مرخصة وقنابل ومتفجرات، فضلًا عن الشروع فى قتل أحد الأشخاص.

-  عدد المتهمين فى القضية 36 متهمًا من بينهم 12 متهمًا هاربًا.

- قالت النيابة فى تحقيقاتها، إن المتهمين كونوا خلية ضمت 3 مجموعات، المجموعة الأول وتضم المتهم الثامن والثانى وآخرين وكان يطلق عليها "خلية الرصد"، والمجموعة الثانية ضمت 3 متهمين واختصت بصناعة الصواريخ، والمجموعة الثالثة وكان يطلق عليها "خلية التنفيذ"، وكانت تستخدم المواد التى تصنعها المجموعة الثانية لتنفيذ عملياتها الإرهابية.

-7 يونيو 2016..قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة فى طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، بالسجن المؤبد لـ22 متهما، والسجن المشدد 3 سنوات لـ6 آخرين، وبراءة 8 فى القضية رقم 396 نيابة أمن الدولة العليا، المعروفة بـ"خلية الصواريخ".

- أغسطس 2016...تقدم محامى المتهمين بطعن أمام محكمة النقض للمطالبة بإلغاء عقوبة المؤبد والسجن الصادر ضدهم من محكمة جنايات الجيزة.

16- متهما قدموا الطعون أمام محكمة النقض، واليوم فصلت المحكمة فيها بتأييد الأحكام ضدهم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

النقض تؤيد أحكام المؤبد والمشدد للمتهمين بخلية الصواريخ

محكمة النقض

خلية الصواريخ

جماعة الإخوان

محكمة الجنايات

عمليات إرهابية




لا تفوتك
التعليم: غدا فتح باب التسجيل إلكترونيا فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

التعليم: غدا فتح باب التسجيل إلكترونيا فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

الأرصاد: غدا أمطار رعدية تصل لحد السيول على سيناء والصغرى بالقاهرة 12درجة

الأرصاد: غدا أمطار رعدية تصل لحد السيول على سيناء والصغرى بالقاهرة 12درجة

ثورة الإصلاحات السياسية نقلة فى حياة المصريين..قائمة المكاسب تشمل مزيداً من تمكين المرأة وضمان تمثيل الشباب وذوى الإعاقة بالمجالس النيابية..وغرفة مجلس الشيوخ تستهدف إثراء الحياة السياسية.. ومواد الحريات مكفولة

ثورة الإصلاحات السياسية نقلة فى حياة المصريين..قائمة المكاسب تشمل مزيداً من تمكين المرأة وضمان تمثيل الشباب وذوى الإعاقة بالمجالس النيابية..وغرفة مجلس الشيوخ تستهدف إثراء الحياة السياسية.. ومواد الحريات مكفولة

اشتعال أزمة هدف إنبى فى مباراة الأهلى.. النادى البترولى يطالب بإعادة اللقاء ويشكو الصباحى رسميا.. أحمد الشناوى يؤكد أن الهدف سليم.. وعصام عبد الفتاح يتحدى: لو أثبت الفيفا أن قرار الحكم خاطئ سأتنحى فورا

اشتعال أزمة هدف إنبى فى مباراة الأهلى.. النادى البترولى يطالب بإعادة اللقاء ويشكو الصباحى رسميا.. أحمد الشناوى يؤكد أن الهدف سليم.. وعصام عبد الفتاح يتحدى: لو أثبت الفيفا أن قرار الحكم خاطئ سأتنحى فورا

سوبر كورة.. فيديو يكشف عنصرية جماهير وست هام ضد محمد صلاح

سوبر كورة.. فيديو يكشف عنصرية جماهير وست هام ضد محمد صلاح

موسكو تعلن نجاح إطلاق تجريبى قتالى لصاروخ "يارس" الباليستى العابر للقارات

موسكو تعلن نجاح إطلاق تجريبى قتالى لصاروخ "يارس" الباليستى العابر للقارات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة