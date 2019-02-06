بعد تأييد أحكام المؤبد والمشدد.. أعرف أهم المعلومات عن قضية خلية الصورايخ

أسدلت محكمة النقض، اليوم، الستار على القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الصواريخ"، حيث أيدت أحكام جنايات الجيزة بالسجن المؤبد والسجن المشدد لمدة 3 سنوات، بعدما رفضت طعون المتهمين وخلال السطور القادمة نرصد أهم المعلومات حول هذه الخلية ومراحل محاكمتهم:

-سبتمبر 2015.. كانت أولى جلسات محاكمة المتهمين، والذين تمت محاكمتهم على خلفية اتهامهم بإنشاء خلية إرهابية وارتكاب أعمال عنف داخل البلاد، بغرض تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، بالإضافة لحيازة أسلحة غير مرخصة وقنابل ومتفجرات، فضلًا عن الشروع فى قتل أحد الأشخاص.

- عدد المتهمين فى القضية 36 متهمًا من بينهم 12 متهمًا هاربًا.

- قالت النيابة فى تحقيقاتها، إن المتهمين كونوا خلية ضمت 3 مجموعات، المجموعة الأول وتضم المتهم الثامن والثانى وآخرين وكان يطلق عليها "خلية الرصد"، والمجموعة الثانية ضمت 3 متهمين واختصت بصناعة الصواريخ، والمجموعة الثالثة وكان يطلق عليها "خلية التنفيذ"، وكانت تستخدم المواد التى تصنعها المجموعة الثانية لتنفيذ عملياتها الإرهابية.

-7 يونيو 2016..قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة فى طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، بالسجن المؤبد لـ22 متهما، والسجن المشدد 3 سنوات لـ6 آخرين، وبراءة 8 فى القضية رقم 396 نيابة أمن الدولة العليا، المعروفة بـ"خلية الصواريخ".

- أغسطس 2016...تقدم محامى المتهمين بطعن أمام محكمة النقض للمطالبة بإلغاء عقوبة المؤبد والسجن الصادر ضدهم من محكمة جنايات الجيزة.

16- متهما قدموا الطعون أمام محكمة النقض، واليوم فصلت المحكمة فيها بتأييد الأحكام ضدهم.