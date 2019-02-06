"اليوم السابع": رقم قياسى جديد لقناة السويس فى 150 سنة

تحت عنوان "رقم قياسى جديد لقناة السويس فى 150 سنة" تستعرض "اليوم السابع" فى عددها الصادر غدا، الخميس، كيف تحدت قناة السويس الطقس وسجلت أعلى حمولة يومية فى تاريخها بعد عبور 75 سفينة بحمولة 5.8 مليون طن، بالإضافة إلى العديد من الملفات والقضايا المهمة الأخرى التى شملت جميع الأصعدة، المحلى والعربى والعالمى.

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