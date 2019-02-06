video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 06 فبراير 2019 05:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

اليوم.. استكمال مرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة 40 متهما بـ"أحداث مسجد الفتح"

الأربعاء، 06 فبراير 2019 05:00 ص
اليوم.. استكمال مرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة 40 متهما بـ"أحداث مسجد الفتح" المستشار شبيب الضمرانى
كتب إيهاب المهندس
إضافة تعليق

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، والمنعقدة بطرة، اليوم الأربعاء، سماع مرافعة الدفاع فى إعادة إجراءات محاكمة 40 متهما بأحداث "عنف مسجد الفتح".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وايمن البابلى وأمانة سر عمر عاشور.

جدير بالذكر أن المحكمة قد قضت فى وقت سابق بأحكام غيابية متفاوتة مابين السجن المؤبد والمشدد على المتهمين

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام2013.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المستشار شبيب الضمرانى يحتفل بزفاف نجله الدكتور طارق - صور

محاكمة المتهمين باحداث الفتح

احداث مسجد

مسجد الفتح

احداث مسجد الفتح

جنايات القاهرة

الاخوان

المستشار شبيب الضمرانى

محاكم مصر

اخبار الحوادث




لا تفوتك
المتحدث باسم الرئاسة ينشر فيديو لأهم مشروعات بورسعيد فى عهد الرئيس السيسى

المتحدث باسم الرئاسة ينشر فيديو لأهم مشروعات بورسعيد فى عهد الرئيس السيسى

5 مشاهد لا تفوتك من ختام زيارة شيخ الأزهر والبابا فرنسيس للإمارات.. صور

5 مشاهد لا تفوتك من ختام زيارة شيخ الأزهر والبابا فرنسيس للإمارات.. صور

اشتعال أزمة هدف إنبى فى مباراة الأهلى.. النادى البترولى يطالب بإعادة اللقاء ويشكو الصباحى رسميا.. أحمد الشناوى يؤكد أن الهدف سليم.. وعصام عبد الفتاح يتحدى: لو أثبت الفيفا أن قرار الحكم خاطئ سأتنحى فورا

اشتعال أزمة هدف إنبى فى مباراة الأهلى.. النادى البترولى يطالب بإعادة اللقاء ويشكو الصباحى رسميا.. أحمد الشناوى يؤكد أن الهدف سليم.. وعصام عبد الفتاح يتحدى: لو أثبت الفيفا أن قرار الحكم خاطئ سأتنحى فورا

تميم يحول بلاده مخزنا للمنتجات التركية.. أنقرة تنفرد بالسوق القطرى والصادرات تتجاوز مليار دولار.."الحمدين " يعتمد على " الديكتاتور " لسد نقص السلع فى الأسواق بسبب مقاطعة الرباعى العربى لرعاة الإرهاب

تميم يحول بلاده مخزنا للمنتجات التركية.. أنقرة تنفرد بالسوق القطرى والصادرات تتجاوز مليار دولار.."الحمدين " يعتمد على " الديكتاتور " لسد نقص السلع فى الأسواق بسبب مقاطعة الرباعى العربى لرعاة الإرهاب

موعد مباراة برشلونة ضد الريال فى كأس ملك إسبانيا

موعد مباراة برشلونة ضد الريال فى كأس ملك إسبانيا

3 اكتشافات غريبة بمثلث برمودا أثارت حيرة العلماء

3 اكتشافات غريبة بمثلث برمودا أثارت حيرة العلماء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة