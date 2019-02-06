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النيابة تخلى سبيل السيدة المتهمة بحبس نجلها 10 سنوات فى غرفة مظلمة بالغربية

الأربعاء، 06 فبراير 2019 10:46 م
النيابة تخلى سبيل السيدة المتهمة بحبس نجلها 10 سنوات فى غرفة مظلمة بالغربية الأم ونجلها
الغربية – عادل ضرة
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قررت النيابة العامة بمركز قطور بالغربية إخلاء سبيل الأم المتهمة بحبس نجلها عاريا لمدة 10 سنوات داخل غرفة مظلمة بمنزلها؛ كما قررت النيابة إحالة نجل السيدة لمستشفى الصحة النفسية لإجراء الكشف الطبى عليه لبيان مدى قواه العقلية وحالته الصحية بعد طلب الأطباء بمستشفى قطور المركز إجراء الكشف النفسى عليه.

 

وكانت شهدت قرية سجين الكوم التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، كارثة حقيقية ومأساة إنسانية بعدما تجردت أم من مشاعر الأمومة والإنسانية، وحبست نجلها لـ10 سنوات متصلة، بدون ملابس تستره، داخل منزل يشبه المقبرة، تنبعث منه روائح نتنة، وكان مأوى للحيوانات الضالة والفئران والحشرات وأيضًا الثعابين التى كانت تهاجم منازل الجيران، إلى أن شاء الله أن يخرج الابن المسكين إلى النور، والذى لم يره طوال 10 سنوات المحبوس فيها بالمنزل، وخرج فى حالة يرثى لها، مصابًا بإعياء شديد وحاولت الأم المتهمة أن تمنع الشرطة وفريق نجدة الطفل، من اصطحابه، وقام بالصراخ فى محاولة منها أن تمنع فريق الإنقاذ من اصطحابه، إلا أن الشرطة تمكنت من السيطرة عليها واصطحابهما لمستشفى قطور المركزى لتوقيع الكشف الطبى عليهما واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمة.


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سيده تحبس نجلها

سيدة تحبس نجلها 10 سنوات

غرفه مظلمه

اخبار الغربيه




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