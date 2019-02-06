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النيابة العامة تصرح بدفن 4 جثامين قتلهم مزارع بقرية الحمادية بسوهاج

الأربعاء، 06 فبراير 2019 08:57 م
النيابة العامة تصرح بدفن 4 جثامين قتلهم مزارع بقرية الحمادية بسوهاج جثة- أرشيفية
سوهاج محمود مقبول
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وسط إجراءات أمنية مشددة وبحضور اللواء حسن محمود حكمدار المديرية على رأس مجموعات قتالية تم تشييع 4 جثامين لمثواهم الأخير بمقابر قرية الحمادية بعد أن لقوا حتفهم مساء أمس على يد مزارع بسبب خلافات قديمة، وذلك عقب صدور قرار النيابة العامة بالتصريح بالدفن.

ترجع الواقعة عقب قيام المتهم المضبوط بإطلاق أعيرة نارية، مما نتج عنه مقتل أحمد ف.م.ح، 37 سنة عامل زراعى أثر إصابته "طلق نارى بالرقبة والفك من الناحية اليمنى"، والسيد أحمد عبد الحافظ 32 سنة عامل أثر إصابته بطلق نارى بفتحتى دخول وخروج بالجانب الأيمن والأيسر"، وعبد الحليم.م.ع.ع، 63 سنة عامل زراعى أثر إصابته "طلق نارى بالبطن" وحمدى.ا.م، 39 سنة صاحب سوبر ماركت، أثر إصابته "طلق نارى بالرأس" وتصادف وجوده والرابع بمكان الواقعة.

وإصابة أحمد.ح.ا، 35 سنة عامل بـ"طلق نارى بالرأس"، وتم نقله للمستشفى الجامعى، وذلك بسبب خلافات سابقة بينه وبين أفراد "عائلة حمدوة" لقيامه بالتعدى على شقيقته منذ فترة وحال معاتبته لهم آن ذاك قاموا بالتعدى عليه بالضرب.

أسفرت جهود الحملة من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وهو عبارة عن بندقية آلية ع "3" خزينة، و"61" طلقة من ذات العيار، وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة وانتقلت النيابة العامة لمكان الحادث، والتى قررت انتداب الطب الشرعى لتشريح جثامين المتوفين، لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك، وجار تنفيذ قرار النيابة العامة.


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