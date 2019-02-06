النقض تؤيد أحكام المؤبد والمشدد للمتهمين بخلية الصواريخ

كتبت هدى أبو بكر

قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من 16 متهما علي حكم محكمة جنايات الجيزة الصادر فى يونيو 2016 بالسجن المؤبد والسجن المشدد لمدة 3 سنوات وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الصواريخ" وتأييد الأحكام ضدهم.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عمر محمدين وعضوية المستشارين حمدى ياسين وخالد الوكيل ومحمد طنطاوى ومحمد حماد وعلي رسلان وأحمد الحميلي وبسكرتارية حاتم عبد الفضيل ومسعود عبدة ومصطفي محمود.

كانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن أسندت إليهم عددًا من الاتهامات من بينها إدارة وتأسيس جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، بالإضافة لحيازة أسلحة غير مرخصة وقنابل ومتفجرات، فضلًا عن الشروع فى قتل عدد من المواطنين.