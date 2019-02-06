video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 06 فبراير 2019 02:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

النقض تؤيد أحكام المؤبد والمشدد للمتهمين بخلية الصواريخ

الأربعاء، 06 فبراير 2019 12:49 م
النقض تؤيد أحكام المؤبد والمشدد للمتهمين بخلية الصواريخ محكمة النقض ـ أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر
إضافة تعليق

قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم  من 16 متهما علي حكم محكمة جنايات الجيزة الصادر فى يونيو 2016  بالسجن المؤبد والسجن المشدد لمدة 3 سنوات وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الصواريخ" وتأييد الأحكام ضدهم.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عمر محمدين وعضوية المستشارين حمدى ياسين وخالد الوكيل ومحمد طنطاوى ومحمد حماد وعلي رسلان وأحمد الحميلي وبسكرتارية حاتم عبد الفضيل ومسعود عبدة ومصطفي محمود.

كانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن أسندت إليهم عددًا من الاتهامات من بينها إدارة وتأسيس جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، بالإضافة لحيازة أسلحة غير مرخصة وقنابل ومتفجرات، فضلًا عن الشروع فى قتل عدد من المواطنين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

النقض تحجز الحكم فى قضية خلية الصواريخ لجلسة 6 فبراير المقبل

خلية الصواريخ

تايد احكام خليه الصواريخ

المؤبد للمتهمين بخلية الصواريخ

محكمة النقض

اليوم السابع بلس

خليه الصواريخ




لا تفوتك
المتحدث باسم الرئاسة ينشر فيديو لأهم مشروعات بورسعيد فى عهد الرئيس السيسى

المتحدث باسم الرئاسة ينشر فيديو لأهم مشروعات بورسعيد فى عهد الرئيس السيسى

اشتعال أزمة هدف إنبى فى مباراة الأهلى.. النادى البترولى يطالب بإعادة اللقاء ويشكو الصباحى رسميا.. أحمد الشناوى يؤكد أن الهدف سليم.. وعصام عبد الفتاح يتحدى: لو أثبت الفيفا أن قرار الحكم خاطئ سأتنحى فورا

اشتعال أزمة هدف إنبى فى مباراة الأهلى.. النادى البترولى يطالب بإعادة اللقاء ويشكو الصباحى رسميا.. أحمد الشناوى يؤكد أن الهدف سليم.. وعصام عبد الفتاح يتحدى: لو أثبت الفيفا أن قرار الحكم خاطئ سأتنحى فورا

تميم يحول بلاده مخزنا للمنتجات التركية.. أنقرة تنفرد بالسوق القطرى والصادرات تتجاوز مليار دولار.."الحمدين " يعتمد على " الديكتاتور " لسد نقص السلع فى الأسواق بسبب مقاطعة الرباعى العربى لرعاة الإرهاب

تميم يحول بلاده مخزنا للمنتجات التركية.. أنقرة تنفرد بالسوق القطرى والصادرات تتجاوز مليار دولار.."الحمدين " يعتمد على " الديكتاتور " لسد نقص السلع فى الأسواق بسبب مقاطعة الرباعى العربى لرعاة الإرهاب

موعد مباراة برشلونة ضد الريال فى كأس ملك إسبانيا

موعد مباراة برشلونة ضد الريال فى كأس ملك إسبانيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة