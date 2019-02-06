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الناتو يوقع على بروتوكول انضمام مع جمهورية مقدونيا الشمالية

الأربعاء، 06 فبراير 2019 01:32 م
الناتو يوقع على بروتوكول انضمام مع جمهورية مقدونيا الشمالية الأمين عام للحلف ينس شتولتنبرج
بروكسل (أ ش أ)
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وقع أعضاء حلف شمال الأطلسى "الناتو" اليوم الأربعاء، على بروتوكول انضمام مع جمهورية مقدونيا الشمالية.

وكتب الأمين عام للحلف ينس شتولتنبرج- فى تغريدة نشرها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"-"اليوم تاريخى، فقد وقعت كافة الدول الأعضاء فى الحلف على بروتوكول انضمام مع مقدونيا الشمالية، مما سيجلب المزيد من الأمن والرخاء على المنطقة برمتها، اتطلع إلى اليوم الذى سيرفرف فيه 30 علما خارج مقر الحلف ".

يشار إلى أنه بعد توقيع الـ29 عضوا على بروتوكول الانضمام، تحتاج حكومة كل منها على التصديق عليه، ومن المتوقع أن تكون اليونان أول من يصدق عليه.. وبعدها ستغير مقدونيا رسميا وبصفة نهائيا اسمها إلى جمهورية مقدونيا الشمالية.

وكانت الجمهورية اليوغسلافية السابقة قد وافقت على تغيير اسمها بإضافة الوصف الجغرافى إرضاء لليونان العضو فى الناتو، التى تقول أن اسم مقدونيا هو لإقليم قديم بها بشمال البلاد.

 


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