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الأربعاء، 06 فبراير 2019 04:20 ص
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"المصرى للدراسات" يستعرض أفضل الممارسات العالمية للتحول الرقمى الأربعاء المقبل

الأربعاء، 06 فبراير 2019 04:00 ص
"المصرى للدراسات" يستعرض أفضل الممارسات العالمية للتحول الرقمى الأربعاء المقبل تكنولوجيا - ارشيفية
كتبت – منى ضياء
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يعقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، الأربعاء المقبل، ورشة العمل الثانية ضمن سلسلة ورش ممتدة على مدار ستة أشهر بعنوان: "أجندة بحثية تفصيلية لدعم الجهد الحكومى للتحول الرقمى للاقتصاد المصرى"، بمقر المركز.

وتتناول ورشة العمل الثانية عرض نماذج لأفضل الممارسات العالمية، وذلك برعاية وزارتى التخطيط والاتصالات، على أن تنتهى المناقشات الممدة على مدار ورش العمل لصياغة برنامج عمل للحكومة يدعم جهودها فى هذا المجال وهو ما سيتم إعلانه فى ندوة موسعة بعد انتهاء سلسلة الورش والتى يصل عددها إلى 29 ورشة عمل تشمل كافة القطاعات والمجالات.

وشهد الأسبوع الماضى انعقاد ورشة العمل الأولى بهدف التعريف بالمبادرة وأهدافها وخطة العمل، بحضور ممثلى الوزارتين، للوصول إلى الإطار الأمثل لعملية التحول الرقمى بدءا بالتطوير المؤسسى، ومرورا بتطبيق التكنولوجيا الملائمة، وانتهاء بضمان استدامة هذا التحول.


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