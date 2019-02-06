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المشدد 5 سنوات لـ2 من الإخوان و3 سنوات لآخرين لاتهامهم بحرق كنيسة بسوهاج

الأربعاء، 06 فبراير 2019 02:11 م
المشدد 5 سنوات لـ2 من الإخوان و3 سنوات لآخرين لاتهامهم بحرق كنيسة بسوهاج هيئة المحكمة
سوهاج – عمرو خلف
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قضت  محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء بمعاقبة  المتهمين " فتيحة .ع" " و"عصمت .ف"، من عناصر الإخوان بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهما، كما عاقبت  " ناصر.ح" و" والسيد.ع" بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامهم  بحرق كنيسة مار جرجس بسوهاج.

 صدر الحكم  برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين محمد زين والسيد عباس بأمانة سر  ماجد أمين

 كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين، بالاشتراك مع آخرين عام 2013 بدائرة قسم ثانى سوهاج، بتهم الاشتراك فى التجمهر بغرض ارتكاب جرائم الترويع والقتل والشروع فيه وحرق كنيسة مار جرجس، والضرب والتخريب والحريق العمد والإتلاف، مستخدمين القوة والعنف، حاملين الأسلحة البيضاء والنارية والمولوتوف والحجارة.

كما وجهت النيابة لهم تهم الشروع فى قتل 3 أشخاص مستخدمين الأسلحة النارية، وسرقة بعض المنقولات المملوكة للمنشآت العامة بطريق الإكراه، مستخدمين الأسلحة النارية والبيضاء، مع سرقة السلاح الميرى من المجنى عليه عيد عبد اللاه السباعى، وبعض الأسلحة والذخائر من مديرية أمن سوهاج بالإكراه.

 

 

 


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