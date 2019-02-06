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المرور: تحويلات مرورية بطريق السويس الصحراوى بسبب أعمال تطوير

الأربعاء، 06 فبراير 2019 05:35 م
المرور: تحويلات مرورية بطريق السويس الصحراوى بسبب أعمال تطوير تحويلات مرورية- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تشرف اﻹدارة العامة للمرور، برئاسة عصام شادى مدير المرور، على أعمال تطوير على طريق السويس الصحراوى من بعد الطريق الدائرى الإقليمى فى الاتجاه القادم من السويس إلى القاهرة بالكيلو 55، عن طريق استخدام معدات لصيانة السطح الخرسانى للطريق لمدة 26 ساعة، مما يستلزم إجراء تحويلات بالمنطقة وسط انتشار الخدمات المرورية، لمتابعة حركة السيارات بمحيط الأعمال.

وتنسق إدارة المرور مع هيئة الطرق والكبارى، على تطوير وتنفيذ قطاع تجريبى لصيانة السطح الخرسانى لطريق السويس، مما يستلزم غلق طريق الخدمة لمسافة كيلو مترا مع تحويل حركة السيارات من الخدمة إلى الطريق الرئيسى، ثم العودة مرة أخرى إلى طريق الخدمة عقب تجاوز منطقة الأعمال، وستكون تلك الأعمال لمدة 26 ساعة من الساعة 6 صباحا يوم 11 فبراير حتى 3 عصرا اليوم التالى.

 

 

 


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