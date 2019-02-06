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المرور: الجمعة بدء إنشاء كوبرى مشاة أعلى الدائرى بمنطقة الأوتوستراد

الأربعاء، 06 فبراير 2019 05:59 م
المرور: الجمعة بدء إنشاء كوبرى مشاة أعلى الدائرى بمنطقة الأوتوستراد منطقة الأوتوستراد - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تشرف اﻹدارة العامة للمرور، برئاسة عصام شادى مدير المرور، على أعمال إنشاء كوبرى مشاة أعلى الطريق الدائرى بمنطقة الأوتوستراد ليخدم حركة عبور المشاة فى الاتجاهين، وسط انتشار الخدمات المرورية، لمتابعة حركة السيارات بمحيط الأعمال.

وستكون الأعمال عبارة عن قيام الشركة المنفذة بأعمال كوبرى مشاة بمنطقة الأوتوستراد، فى ما قبل "منزل الأوتوستراد بحوالى 100 متر للقادم من القاهرة الجديدة اتجاه المنيب" من خلال إنشاء القواعد الخرسانية الجانبية خارج حرم الطريق الدائرى وإنشاء قاعدة خرسانية بجزيرة المنتصف الفاصلة بين اتجاهى السير للطريق الدائرى الرئيسى لتثبيت الحامل الخاص بمنتصف الكوبرى.

وتنسق إدارة المرور وهيئة الكبارى والنقل البرى، على رفع وتركيب الجسم المعدنى للكوبرى "عبارة عن جزئين"، على أن يتم البدء أولا فى رفع وتركيب الجزء المعدنى للكوبرى فى الاتجاه القادم من القاهرة الجديدة إلى المنيب وبعد الانتهاء سيتم التوجه للاتجاه الأخر، الأمر الذى يستلزم إيقاف الحركة المرورية وستكون مدة الأعمال 3 ساعات يوم الجمعة الموافق 8 فبرابر من الساعة 6 صباحا ليتم رفع أجسام معدنية.


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