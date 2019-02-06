"القوى العاملة" توفر 4000 فرصة عمل فى 20 شركة بالقليوبية

القليوبية - إبراهيم سالم

نظمت مديرية القوى العاملة بالقليوبية برئاسة فتحي دسوقي وكيل وزارة القوى العاملة، الملتقى الأول للتوظيف، والذي شاركت فيه 20 شركة ومصنعا لتوفر 4000 فرصة عمل، وذلك بديوان منطقة قوى عاملة شبرا الخيمة خلف المؤسسة العمالية.

وأكد وكيل وزارة القوى العاملة لـ"اليوم السابع"، أن الملتقى وفر فرص عمل فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية "الهندسية والفندقية والإلكترونية والاتصالات والمحاسبة، والصناعة، والنسيج والملابس الجاهزة، والأعمال الفنية والحرفية وفى مجال الأمن والحراسة وغيرها" بإجمالى 4000 فرصة عمل.

وتابع "دسوقى"، أن الملتقى وفر فرص العمل فى مناطق، "مصر الجديدة، و6 أكتوبر، وشبرا الخيمة، والمعادى، ومدينة نصر، والبساتين"، مشيرا إلى أن الملتقى أقيم تحت رعاية وزارة القوى العاملة، ونظمته مديرية القوى العاملة بالقليوبية، تحت عنوان "نحو فرصة عمل.. آمنة .. حقيقية.. صادقة"، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة مساءً.