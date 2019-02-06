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القبض على 3 سائقين وراء سرقة سيارة جهة حكومية فى دار السلام

الأربعاء، 06 فبراير 2019 11:37 ص
القبض على 3 سائقين وراء سرقة سيارة جهة حكومية فى دار السلام مديرية أمن القاهرة - أرشيفية
كتب ـ إبراهيم أحمد
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نجح رجال مباحث القاهرة، وقطاع مصلحة الأمن العام، فى تحديد وضبط مرتكبى واقعة سرقة سيارة تابعة لإحدى الجهات الحكومية، وتين أن 3 سائقين وراء ارتكاب الواقعة، فتم ضبطهم، وإعادة السيارة، وإحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

 

تلقى قسم شرطة دار السلام، بلاغا من سائق بأحد المجالس القومية الحكومية، باكتشافه سرقة السيارة قيادته التابعة لجهة عمله "مينى باص" أثناء تركه لها داخل أحد الجراجات، وتم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة كلٍ من "حسين.ح.ع" 40 سنة، سائق، و"محمد.ن.ح" 36 سنة، سائق، و"وائل.ع.ع" 35 سنة، سائق.

 

وعلى الفور تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن السيارة المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.


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