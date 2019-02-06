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القبض على 14 تاجر مخدرات فى حملة أمنية على البؤر الإجرامية بالقليوبية

الأربعاء، 06 فبراير 2019 06:31 م
القبض على 14 تاجر مخدرات فى حملة أمنية على البؤر الإجرامية بالقليوبية حبس - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط  14 تاجر مخدرات وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.
 
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحيى راضى رئيس المباحث، بالقبض على 14 تاجر مخدرات خلال حملة أمنية شملت أقسام شبرا الخيمة والقناطر الخيرية والخانكة وقليوب، وتم ضبط كميات متنوعة من المواد المخدرة عبارة عن 80 جراما من مخدر الفودو، و30 جرام استروكس، و170جراما من الهيروين المخدر، و800 جرام من الحشيش المخدر، و180 قرصا مخدرا، ومبالغ مالية، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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