القبض على تاجر عملة بلغ حجم تعاملاته 20 مليون جنيه

كتب ــ محمود عبد الراضي

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط شخص لاشتراكه مع آخر بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى، قيام "علاء ش" صاحب شركة استيراد وتصدير ومقيم الدلنجات بالبحيرة، سبق اتهامه فى قضية "تبديد" بشراء الخضروات والفواكه من المزارعين والتجار المصريين بالأجل، وتصديرها للخارج ثم يقوم بسداد قيمتها لهم بالدولار الأمريكى داخل البلاد، فضلاً عن الاتجار فى الدولار الأمريكى بالبيع والشراء للاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع "أحمد.م" صراف بشركة صرافة ومقيم دمنهور، سبق ضبطه فى قضية "اتجار فى النقد الأجنبى" وكذا قيامه بالبيع والشراء داخل البلاد بالدولار الأمريكى، وتبين أن حجم تعاملاته منذ عام 2005 حتى تاريخه طبقاً للفحص المستندى ما يعادل 20 مليون جنيه مصرى، فوجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.. جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.