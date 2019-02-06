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القبض على المتهم الرئيسى باشتباكات قرية الحمادية فى سوهاج

الأربعاء، 06 فبراير 2019 06:46 ص
القبض على المتهم الرئيسى باشتباكات قرية الحمادية فى سوهاج كلبش - صورة أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول
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تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، من إلقاء القبض على المتهم الرئيسى سيد.خ.ع.ع، 48 سنة مزارع، ويقيم بناحية قرية الحمادية دائرة مركز سوهاج، مرتكب واقعة إطلاق الأعيرة النارية، مما نتج عنها مصرع 4 أشخاص وإصابة الخامس بطلق نارى فى الرأس بسبب خلافات سابقة وبحوزته بندقية آلية و3 خزن و61 طلقة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب.

 

ترجع الواقعة عقب قيام المتهم المضبوط بإطلاق أعيرة نارية، مما نتج عنه مقتل أحمد ف.م.ح، 37 سنة عامل زراعى أثر إصابته "طلق نارى بالرقبة والفك من الناحية اليمنى"، والسيد أحمد عبد الحافظ 32 سنة عامل أثر إصابته بطلق نارى بفتحتى دخول وخروج بالجانب الأيمن والأيسر"، وعبد الحليم.م.ع.ع، 63 سنة عامل زراعى أثر إصابته "طلق نارى بالبطن" وحمدى.ا.م، 39 سنة صاحب سوبر ماركت، أثر إصابته "طلق نارى بالرأس" وتصادف وجوده والرابع بمكان الواقعة.

 

وإصابة أحمد.ح.ا، 35 سنة عامل بـ"طلق نارى بالرأس"، وتم نقله لمستشفى الجامعى، وذلك بسبب خلافات سابقة بينه وبين أفراد "عائلة حمدوة" لقيامه بالتعدى على شقيقته منذ فترة وحال معاتبته لهم آن ذاك قاموا بالتعدى عليه بالضرب.

 

أسفرت جهود الحملة من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وهو عبارة عن بندقية آلية ع "3" خزينة، و"61" طلقة من ذات العيار، وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة.

 

تم تحرير محضر بالواقعة وانتقلت النيابة العامة لمكان الحادث، والتى قررت انتداب الطب الشرعى لتشريح جثامين المتوفين، لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك، وجار تنفيذ قرار النيابة العامة.


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