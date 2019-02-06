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الشرطة الهولندية تعلن مقتل مسلح هاجم قوات الأمن فى أمستردام

الأربعاء، 06 فبراير 2019 11:14 م
الشرطة الهولندية تعلن مقتل مسلح هاجم قوات الأمن فى أمستردام الشرطة الهولندية
(رويترز)
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ذكرت الشرطة الهولندية اليوم الأربعاء أنها قتلت رجلا بالرصاص فى شارع خلف البنك المركزى فى أمستردام بعد أن أشهر سلاحا ناريا تجاه رجالها.

وقالت الشرطة فى بيان إنها كانت تستجيب لبلاغ عن وجود رجل بحوزته بندقية فى شارع قريب عندما "أتى إلى الضباط بالسلاح". وأضافت أن المسلح توفى جراء الإصابات التى تعرض لها بينما أصيب أحد المارة.

ونشرت قناة (إيه.تي5) التلفزيونية المحلية صورا لسيارات إسعاف فى المكان ونقلت عن شهود عيان قولهم إن نحو 20 رصاصة أطلقت فى تبادل لإطلاق النار.

وقالت الشرطة إنها طوقت المنطقة وتحقق فى الحادث الذى وقع فى نحو السابعة والربع مساء.

 


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