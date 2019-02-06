الشرطة النيجيرية: مقتل 14 شخصا فى هجوم مسلح شمال غربى البلاد

رويترز

أعلنت الشرطة فى نيجيريا مقتل 14 شخصا فى هجوم شنه مسلحون على عدة قرى تابعة لولاية (زامفارا) شمال غربى البلاد.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى.بى.سى.) أن المسلحين مرتبطين بعصابات تسرق المشاية وتقوم بعمليات اختطاف لطلب الفدية.