الشرطة الروسية تؤمن قافلة مساعدات إنسانية أممية إلى مخيم الركبان

موسكو(أ ش أ)

قامت الشرطة العسكرية الروسية اليوم الأربعاء، بتأمين سلامة قافلة مساعدات أممية توجهت إلى مخيم الركبان على الحدود (السورية- الأردنية).

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن القافلة الأممية تضم 165 شاحنة تحتوى على سلع غذائية، حيث انطلقت برفقة 15 عربة للشرطة العسكرية الروسية ومروحيتين روسيتين لتأمين طريق عبور القافلة فى البادية حتى منطقة الـ55 كم التى تسيطر عليها قوات أمريكية.

وتم إنشاء مخيم الركبان الذى يضم- وفقا للأمم المتحدة- أكثر من 50 ألف لاجئ عام 2014، فى المنطقة الحدودية من الجهة السورية لإيواء المواطنين الهاربين من مناطق سيطر عليها تنظيم "داعش" الإرهابى.