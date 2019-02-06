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السجن المشدد 7 سنوات للمتهمين باقتحام وسرقة مكتب بريد العاشر من رمضان

الأربعاء، 06 فبراير 2019 12:55 م
السجن المشدد 7 سنوات للمتهمين باقتحام وسرقة مكتب بريد العاشر من رمضان المستشار على موسى رئيس المحكمة
الشرقية- فتحية الديب
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قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة المتهمين الـ3 باقتحام مكتب بريد المجاورة 44 بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان، وسرقة مبلغ مالي منه، بالسجن المشدد 7 سنوات.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار علي موسي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة ربيع وعمرو حسن، وسكرتارية أحمد رمزي.
 
تعود أحداث القضية رقم 1587 لسنة 2016، ليوم 10 مارس، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم ثاني العاشر من رمضان، يفيد بلاغا من مدير مكتب بريد المجاورة 44 دائرة القسم، بقيام 3 أشخاص ملثمون باقتحام المكتب وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء، بترويع العاملين بالمكتب وسرقة 20 ألف جنيه وهواتف محمولة خاصة بعدد من المواطفين.
 
توصلت تحريات الرائد أحمد متولي رئيس مباحث القسم، ومعاونه النقيب أحمد الخولي، إلي صحة الواقعة، وتبين قيام كل من " مينا أ أ" 20 سنة عامل، و" مدحت ن ف" 19 سنة عامل، و" مينا م ص" 27 سنة مساعد صيدلي، وجميعهم مقمين العاشر، بارتكاب الواقعة، وتم القبض عليهم وإحالتهم لمحكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.
 

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